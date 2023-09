Lucía ('La Pija'), el personaje que protagonizaba María Adánez en 'Aquí no hay quien viva', pronunció un alegato feminista en la serie que se ha hecho viral tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. "¿Es que no tenemos bastante con que nos paguen menos en el trabajo, con que se nos ponga problemas por quedarnos embarazadas, con el acoso sexual y con una cultura que nos vende como objetos para convertirnos en esclavas de nuestro cuerpo?", se preguntaba 'La Pija'.

Así, continuaba su discurso destacando que encima tenían "que aguantar desprecios" en su propia casa "basándose en viejos prejuicios ya superados de una sociedad machista y sexista que relega a la mujer a mera comparsa", sin tener en cuenta ninguna de sus virtudes, "que son muchas". "Vergüenza nos tendría que dar que a estas alturas del siglo XXI tengamos una comunidad de vecinos tan retrógrada y denigrante como esta", concluye Lucía en un discurso que casi 20 años después sigue estando de actualidad.