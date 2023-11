Más de siete millones de personas reconocen que no son capaces de estar más de una hora sin mirar el teléfono móvil, según un estudio que María Lamela muestra en Más Vale Sábado. "Siete millones que dicen la verdad y el resto miente", no puede evitar reaccionar Alberto Guzmán a esta información, ya que todo su entorno "está constantemente mirando el móvil cuando suena".

"Yo miro el móvil más de ocho horas al día", asegura el periodista, y defiende que es normal porque estamos en "2023 y no en el Medievo". "El teléfono móvil ya no vale solo para llamar", comenta.

Una actitud que molesta a Adela González, que no soporta quedar con amigos y que estén todo el rato pendientes del teléfono móvil: "Me sienta como una patada. Me parece una falta de respeto", espeta. Además, descubre en directo cuántas horas utiliza el móvil al día. ¿Te lo esperabas?