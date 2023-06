Pedro Sánchez se ha mostrado incisivo y contundente con la "deshumanización" que, a su juicio, se ha realizado sobre su persona por parte de la oposición durante los cuatro años de legislatura en los que se ha construido una "estrategia" a base de tres pilares básicos para dibujar el concepto "sanchismo". Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la relección el 23 de julio en su entrevista con Jordi Évole para Lo de Évole, donde ha señalado que desde la formación liderada por Núñez Feijóo se ha seguido una estrategia "que podemos calificar de trumpista".

"El trumpismo es la deshumanización del adversario político, que es lo que han hecho estos años con el 'sanchismo', es el cuestionamiento de los resultados electorales cuando no te gustan y es el incumplimiento de la legalidad", ha indicado el presidente, que ha asegurado que el 'sanchismo' es una "burbuja" inflada durante todos estos años basada en "las mentiras, las manipulaciones y la maldad".

"El sanchismo no es sino el no hablar de lo que hemos hecho", ha continuado el político, que ha asegurado que "hemos hablado del sanchismo para no hablar de que hemos subido el SMI, que hemos revalorizado las pensiones, de que hemos aprobado una reforma laboral que hace que dos de tres contratos sean fijos...".

Medidas económicas y sociales que, ha aseverado, "si forman parte del centro de la conversación pública, la derecha política, mediática y económica pierde el debate". Por este motivo, ha asegurado, "inflan la burbuja del sanchismo en base de mentiras". Mentiras entre las que ha incluido"el Falcon"o que haya dicho que no dormiría tranquilo si gobernara con Podemos.