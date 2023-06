Pedro Sánchez ha mostrado su faceta más personal en su entrevista con Jordi Évole para Lo de Évole. Apenas un mes antes de las elecciones generales en las que se enfrentará a la reelección, el presidente del Gobierno ha reconocido algunos de los errores de su Ejecutivo durante la legislatura y ha recordado los momentos más duros de su presidencia, como la pandemia de COVID-19.

"Ha habido momentos en los que durante la pandemia, la ciudadanía no me pedía vulnerabilidad, me pedía seguridad. Y yo no la tenía", ha lamentado Sánchez en una muestra de su faceta más personal después de que Jordi Évole le recriminara una falta de naturalidad durante la legislatura.

En este sentido, ha indicado que atravesó momentos muy duros por su situación familiar: "Yo durante la primera ola de la pandemia tuve a mi mujer con COVID, a mis padres con COVID, a mi suegro con COVID en la UCI....". Así, ha asegurado que durante las primeras noches "cuando lograba conciliar el sueño", se levantaba "a las dos horas empapado de sudor".

"Les decía a los médicos de La Moncloa que tenía que tener COVID porque no había pasado eso en mi vida. Las pocas PCR que podían hacer daban negativo, me acabaron diciendo que lo que tenía era un nivel de estrés que no había sufrido a lo largo de mi vida. Cuando yo tenía que salir a los medios de comunicación tenía que dar una seguridad que muchas veces no tenía. Mi responsabilidad en esos momentos no era la de mostrar esa vulnerabilidad, sino la de demostrar una seguridad...", ha zanjado el presidente.