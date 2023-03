Ignatius Farray lanza una reflexión sobre "el sistema" en Lo de Évole, donde sostiene que este "ha llegado a un punto en el que ya deseamos lo que el sistema quiere que deseemos". Para el cómico, "cada vez que pasamos por delante un escaparate y vemos algo que deseamos", eso "hay que vivirlo como una derrota y como una humillación porque el sistema nos ha visto venir".

Así, el humorista llama, no ya a no consumir, sino a "consumir cosas que solo se nos hayan ocurrido a nosotros": "Aunque sea solo por dignidad, dios mío, voy a trolear al sistema, voy a tomarme mi tiempo, voy a consumir cosas que el sistema no tenga en el escaparate, porque solo yo las deseo", afirma.

"Y voy a follar a mi manera y voy a comer a mi manera y no me voy a dejar llevar por las normas establecidas y cuando yo desee algo que voy a comprar, ver que eso no está en el escaparate porque el sistema ha sido incapaz de ni siquiera imaginarlo", continúa el cómico. "Ahí les hemos vencido", asevera Ignatius, que en ese momento pide mirar al sistema "a los ojos" y decirle: "Es el mercado, amigo". Una reflexión que saca una carcajada a Jordi Évole y que puedes escuchar completa en el vídeo que ilustra estas líneas.