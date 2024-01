Jordi Évole pregunta a C. Tangana por una imagen muy concreta del videoclip de 'Tú me dejaste de querer': ¿quién es la pareja joven que escucha música en un banco? Para sorpresa del presentador, sin embargo, el artista asegura que no se trata una referencia a su relación con Rosalía.

"No son nadie en la vida real", sostiene Tangana, aunque reconoce que no es la primera vez que se lo preguntan. "Nunca he estado con Rosalía en un banco de Madrid, de un parque. Bueno, en alguno sí he estado, pero no he estado en esa actitud que están ellos, compartiendo música en el móvil", explica.

No obstante, el artista afirma que "es bonito" el hecho de haber coincidido con Rosalía en un momento embrionario de sus respectivas carreras. "Creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo", defiende sin embargo. "Pero sí, es fuerte", agrega.