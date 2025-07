Ricky Rubio, sobre sus imágenes jugando en una liga amateur: "Intento aprender a jugar para divertirme"

"No juego a tope"

Ricky Rubio no está jugando esta temporada en ningún equipo de élite, pero eso no quiere decir que haya dejado por completo el baloncesto. De hecho, las últimas imágenes suyas jugando son en una pachanga con sus amigos en una liga de aficionados.

En Lo de Évole, el base ha explicado a Jordi Évole que acude a jugar porque echa algo de menos el baloncesto: "Juegan un partido a la semana en una liga para divertirse. Durante este año sí que echo un poco de menos el baloncesto y me gusta volver a jugar al baloncesto sin nada exterior. Se lo pasan muy bien".

"Yo, por desgracia, ya llevo el personaje y si voy allí ya es Ricky Rubio, no es uno más del equipo. Es lo que no me ha gustado", lamenta Rubio sobre su presencia en el equipo.

Eso sí, el jugador matiza que no participa al 100% por motivos obvios: "No juego a tope. Estoy intentando disfrutar del baloncesto sin todo lo que repercute. Me puse una vez a tope, robé un balón y dije 'aquí estamos para disfrutar todos'. Intento aprender a jugar para divertirme".

