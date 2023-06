Pedro Sánchez no tiene dudas: hay líderes empresariales que desearían verle caer. Así lo ha indicado en una entrevista con Jordi Évole para Lo de Évole en la que ha asegurado que "el aprobar impuestos en contra de estos intereses no tan visibles genera sus dificultades". Así se ha referido a cómo existen presiones del sector económico y financiero de este país para evitar el Gobierno de coalición, si bien ha asegurado que "no se atreven a tanto" como para decirle directamente que le van a "hacer caer".

"Yo, en muchas ocasiones, cuando me dicen: "Pero ¿quiénes son?"... como dicen en las novelas policíacas, siga la pista del dinero. Del dinero de los sobresueldos y del dinero de aquellos que siempre han pensado y han creído que este país es el suyo", ha aseverado.

Palabras que reafirman la teoría auspiciada por Sánchez en 2016 cuando aseguraba, en una entrevista con Jordi Évole, que había "responsables empresariales que han influido a través de los medios de comunicación, o que lo han intentado, en las decisiones de las distintas organizaciones políticas" y zanjaba: "Han trabajado porque haya un gobierno conservador en nuestro país".