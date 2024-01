"Sigue existiendo 'la sociedad de la nieve', pero en otro plano distinto", reconoce Daniel Fernández Strauch en esta entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole. Él es uno de los 16 supervivientes de aquel fatídico accidente en los Andes sucedido en 1972 que ahora vuelve a estar en el ojo público gracias a la película de J. A. Bayona, nominada a un Oscar, que recibe precisamente el nombre de esa hermandad que se creó entre quienes consiguieron salir de la cordillera. "Nos protegimos los unos a los otros y nos seguimos aconsejando ahora", afirma.

Su vínculo ha permanecido a lo largo de los años, pero ha ido mutando con el tiempo, reconocen también 'Fito' y Eduardo Strauch, presentes en esta conversación. "Sigue existiendo un vínculo muy fuerte. Por supuesto que no sentimos ni tenemos el mismo vínculo que teníamos allá arriba. Pero existe, sin duda, sí. Estamos todos pendientes unos de otros", cuenta ante las cámaras Eduardo.

Adolfo, 'Fito', hace un análisis algo diferente de la situación actual de 'la sociedad de la nieve'. "Tuvimos unos años muy lindos, muy puros, muy cristalinos, de mucho refresco. Era una cosa muy auténtica. Nos necesitábamos, nos contábamos las cosas y hacíamos un poco de terapia entre nosotros. Incluso hacíamos chistes de humor negro con las cosas que habían pasado allá", recuerda con nostalgia. Sin embargo, todo eso, afirma, "se fue apagando". "Cada uno empezó con sus novias, con sus hijos, con sus cosas. Otros empezaron con sus conferencias y había diferentes intereses", analiza.

"Algunos lo tomaron como que gracias a la experiencia podían salir al mundo y promocionarse y cobrar muy bien. Es una forma muy fría y muy materialista", critica duramente. "Los sigues queriendo igual, pero 'tu forma de ser me enfría un poco mi relación'". Daniel tiene este mismo punto de vista y añade: "hay algunos que viven de la cordillera y otros que no viven de la cordillera". "A mí alguno me dijo que si no cobraba, no daba una pu** conferencia", retoma de nuevo 'Fito' acerca de este tema.

Eduardo no puede evitar responder, dándose quizá por aludido: "Hablas como si los que damos conferencias fuera solo para ganar dinero". 'Fito' aclara que no se refiere a él, sino que habla "en general". Él tiene la sensación de que algunos son "mercaderes de las conferencias". "Ellos se definen como 'money makers'", añade Daniel.