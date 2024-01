Los primos Strauch recuerdan en Lo de Évole que en el momento de su rescate en los Andes, "había un deshielo brutal", por lo que los huesos y los restos humanos que habían enterrado en la nieve estaban a la vista de todos, por lo que no pudieron ocultar que allí había habido canibalismo, aunque les hubiese gustado mantenerlo en secreto.

"No tuvimos más remedio que contar la verdad. Si hubiéramos podido esconder la verdad, lo hubiéramos hecho, pero no tuvimos más remedio. Es la primera vez que se reconoció que había habido antropofagia, porque hasta el momento se había podido esconder, pero nosotros no pudimos esconderlo", reconoce 'Fito' Strauch. Por su parte, Eduardo expresa que se lo hubiera contado a sus "hijos, hermanos, y amigos", pero hubiese evitado que saliera en los medios.

"¿Qué imagen creen que se llevaron los que llegaban en el helicóptero?", pregunta entonces Évole, a lo que los primos responden que "de horror, sin duda". "¿Qué te imaginas tú si llegas en helicóptero y te encuentras a unos tipos barbudos y sucios dentro de un campamento de huesos?", le preguntan al periodista, a lo que añaden que los huesos los tiraban "donde quedaban", porque no podían gastar energía.