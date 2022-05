En la entrevista realizada por Jordi Évole a la periodista Julia Otero, el presentador le comenta que leyó en 'El País' que ella fantaseaba con trabajar menos. Por ello, Évole le pregunta si alguna vez se ha planteado dejar la radio.

"No me dejan", contesta entre risas la veterana locutora. "A mí la radio me gusta mucho, no me veo en casa. Lo que sí que es verdad, y ya lo he transmitido a mi empresa y ya lo sabe mi director y toda la cadena, es que no puedo trabajar tantos días", confiesa Otero, que explica que necesita tiempo para la gente que quiere y para quererse.

En el video superior a esta noticia puedes ver la reflexión sobre la carga laboral a la que está sometida Julia Otero y los motivos le la han llevado a querer bajar el ritmo.