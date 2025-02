"Lo perdimos todo, y con muchas deudas": así recordó Ana Belén cómo vivió uno de los peores momentos de su vida, en 'Lo de Évole'

Charlando sobre los fracasos y los éxitos, Ana Belén confesó en este fragmento a Jordi Évole ser "muy crítica consigo misma". La artista se sinceró hablando sobre uno de los momentos más difíciles de su vida hasta el momento: cuando ella y su esposo, Víctor Manuel, se metieron en una productora.

"Recuerdo un disco que se tituló 'Como una novia'. No lo pasé muy bien. Habíamos tenido muchos problemas económicos con la productora", explicó la madrileña, narrando cómo los fracasos de la productora transcendieron en su vida personal: "Fue un época horrible. Una productora no vive del éxito de una película, hace más películas. Fue una época jodida. Todo lo que ganamos lo perdimos. Con deudas, muchas deudas", expresó, recordando cómo de esa etapa Víctor Manuel compuso 'A dónde irán los besos', lo que hizo volver a retomar los conciertos y comenzar a pagar todas esas deudas.

"Fue una época muy triste, yo no fui nada feliz esa época de la productora", indicó Ana Belén, asegurando que también fue difícil a nivel de pareja: "No podíamos echarnos nada en cara, pero fue un momento que yo no sabía cómo saldríamos"