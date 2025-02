Pepe Mujica habla del tiroteo en el que estuvo cerca de morir: "Mi corazón se inclinó a la izquierda, metafórico"

Pepe Mujica ha recalcado en varias ocasiones que no es la primera vez que la muerte le ronda. Jordi Évole recuerda esta afirmación al expresidente de Uruguay, algo que confirma recordando el tiroteo que sufrió durante su época de guerrillero.

"Me llevaron a un hospital que estaba cerquita, me desangraba, lo pasé horrible. Perdí medio pulmón y el bazo", admite a Évole. Es curioso porque no ha sido hasta ahora cuando los médicos han visto que este hecho ha permitido que su corazón se desplazase hacia la izquierda.

"El corazón se inclinó a la izquierda, metafórico", bromea Mujica, que admite que esto ha permitido que la radioterapia haya funcionado con una mayor eficacia.