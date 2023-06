Pedro Sánchez se enfrenta a la reelección el 23 de julio. Su principal adversario, Alberto Núñez Feijóo, apenas lleva un año al frente del Partido Popular. Un periodo en el que ha tenido que enfrentarse a tensiones en el seno de su formación y en el que el presidente 'popular' ha modificado algunos de los aspectos fundamentales de su discurso antes de llegar a Génova.

Sin embargo, las encuestas le dan unos buenos resultados electorales e incluso auguran una futura presidencia del Gobierno. No es lo que cree, en cambio, Pedro Sánchez, que se ha mostrado convencido en su encuentro con Jordi Évole de que va a ganar las elecciones: "Creo que voy a ganar las elecciones y creo que él ha sido una enorme decepción para mucha gente en los últimos años".

En este sentido, ha acusado al líder 'popular' de no cumplir las expectativas de alguien moderado y que "quería llegar a acuerdos": "Se ha vuelto a refugiar en lo de siempre, en lo que dijo Ayuso y Casado, el sanchismo. Y eso no es un proyecto político, es manipular, mentir y verter maldades en contra de tu adversario político, en este caso en contra de mí, para no rebatir lo que ha hecho este Gobierno".