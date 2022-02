El estreno de la nueva temporada de 'Lo de Évole' llega en esta ocasión con una novedad muy especial: la audiencia, con sus votos, ha sido la encargada de decidir quién será el entrevistado del primer programa. Los candidatos eran Morad, al que daba su apoyo C. Tangana; Megan Maxwell, 'apadrinada' por Los Morancos; y Gervasio Deferr, para el que pedía el voto la periodista Paloma del Río.

En 'El Hormiguero', el propio Jordi Évole ha desvelado el resultado de la votación. Ante la atenta mirada de Pablo Motos, el periodista ha anunciado que el elegido es, con un 76% de los más de 130.000 votos recibidos, Morad, el joven y conocido cantante de música urbana de L`Hospitalet de Llobregat que ha triunfado con sus letras de barrio y un estilo a caballo entre el trap y el drill. Esta entrevista, con la que arranca este domingo la nueva temporada de 'Lo de Évole', supone también la primera que este artista, que ha llegado a ser el más escuchado en Spotify, donde acumula más de 6 millones de oyentes mensuales, concede a una televisión.

Jordi Évole destacaba en sus redes sociales que la historia de Morad es "de las que te marcan": "Una historia de película narrada por su protagonista, que nunca había hablado tan claro. Un tipo auténtico, transparente, polémico y que habla como quien no tiene nada que perder". Sin el apoyo de discográficas o campañas de marketing, las canciones de este artista urbano se han colocado en lo más alto del top de lo más escuchado, lo que le ha abierto la puerta a colaboraciones con estrellas internacionales como Ozuna, Delarue, Maka o Beny Jr. Dellafuente. En la entrevista para 'Lo de Évole', Morad (de origen magrebí) no solo habla de música, también de inmigración, racismo o sus encontronazos con la justicia.

El motivo por el que Morad aceptó la entrevista con Jordi Évole

Hay muchas semanas en las que Morad es el artista más escuchado en Spotify. Han contactado con él medios como El País, o The New York Times, a los que ha rechazado porque no tenía ganas en ese momento. Pero, aceptó charlar con Jordi Évole. ¿Por qué? El periodista cuenta en este vídeo cuál fue la respuesta del rapero: