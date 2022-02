Jordi Évole se ha reunido con Morad, el artista que está arrasando con su música urbana sin apoyo de ninguna discográfica, ni de grandes medios o campañas publicitarias. Su entrevista se emite próximamente en laSexta, en uno de los programas de la nueva temporada de Lo de Évole, pero... ¿Quién es Morad?

Este joven de 23 años ha conseguido colocarse en los primeros puestos de las listas de artistas españoles más escuchados en las principales plataformas digitales, donde acumula millones de reproducciones.

La vida de Morad no ha sido fácil. El rapero estuvo en centros de acogida desde los 12 años. Cuando salió, a los 16, le metieron en una cárcel de menores durante dos años por delinquir. Una vez fuera, a Morad se le cruzó la música. El rapero empezó a subir vídeos con sus canciones a Youtube y el éxito llamó a su puerta. La autenticidad en las letras ha hecho que su música llegue a otros países. Debajo de estas líneas hemos recopilado algunas de sus canciones más sonadas.

Lo que quiera

Yo no voy

Cuando ella sale

Soñar

Pelele

Algunos de estos videoclips han superado hasta los 40 millones de visualizaciones en Youtube. Los Bloques de La Florida, el barrio más humilde de L'Hospitalet de Llobregat se ha convertido en protagonista en todos ellos, mostrando las vivencias de todos sus vecinos.

El motivo por el que Morad aceptó una entrevista con Jordi Évole

Muchos medios han intentado conseguir una entrevista con Morad. El rapero ha rechazado entrevistas con The New York Times o El País, porque no le venía "bien" hacerlas. Sin embargo, dijo 'sí' a Jordi Évole. En el encuentro que ambos tuvieron, el periodista le pregunto por qué. Jordi Évole recuerda en este vídeo la respuesta que le dio: "No sé si sería broma".