Jordi Évole ha presentado en una rueda de prensa lo que nos vamos a encontrar en la nueva temporada de Lo de Évole. Uno de sus invitados será Morad, con quien ya ha grabado la entrevista. El periodista desvela en este vídeo por qué decidieron entrevistar a este conocido rapero de L'Hospitalet de Llobregat: "Hay semanas que es el artista más escuchado de Spotify por encima de Aitana o C.Tangana y es un tío que no tiene discográfica, que no tiene promoción mediática", destaca.

Morad ha tenido muchas oportunidades de salir en los medios pero no lo ha hecho porque no ha querido. Jordi Évole desvela en este vídeo cómo mientras le hacía la entrevista, un colega de El País le dijo que llevaba intentando cerrar una entrevista con él varias semanas. Évole se lo mencionó a Morad, y su representante, "que yo creo que es más su colega", dijo que se lo comentó pero que "no tenía ganas".

Así, también se pusieron en contacto con él desde The New York Times, pero "tenían grabación" y no les "iba bien". También le confesó que les habían propuesto una serie... "¿Y qué coño haces aquí conmigo?", asegura Évole que se preguntó. La respuesta de Morad conquistó al periodista: "Es que a ti te vi con Messi y yo quería que me entrevistase el tío que entrevistó a Messi". En este vídeo Jordi Évole recuerda la escena.