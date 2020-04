Rosalía ha explicado a Jordi Évole la razón por la que publicó en redes sociales la oración del 'padrenuestro': "Rezo a mi manera. Lo puse porque mi abuela, cuando yo era pequeña y me quedaba a dormir con ella, me lo rezaba siempre antes de dormirme". Así se ha expresado la famosa artista en Lo de Évole.

"Intento cada día, antes de ir a dormir, agradecer todas las cosas buenas y positivas que haya en el mundo o a mi alrededor. Intento tomar consciencia de ello porque me ayuda a estar más anclada", ha contado Rosalía al periodista.

Rosalía también ha detallado en el programa que tenía intención de sacar a la luz una nueva canción, pero que a razón de las medidas de confinamiento impuestas en España y en gran parte del mundo por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus prefirió postergar el lanzamiento de la misma.

"Si no hago música, o no canto, o no me muevo, empiezo a ponerme muy triste. Yo tenía mi plan: en marzo iba a sacar una canción para el club, para bailar, superagresiva, en colaboración con un artista de Estados Unidos", ha continuado Rosalía, que ha precisado sus razones para no publicar la nueva canción: "Tenía todo hecho, estaba a punto de sacarla y dije: 'No, no tiene ningún sentido en este contexto'. Por cómo me siento ahora mismo, y por cómo creo que la gente también se siente”.

Sin embargo, en Lo de Évole hemos podido disfrutar de un extracto de 'Dolerme', la canción en la que la artista se ha centrado y ha cantado a capela. Como en las semanas anteriores, Jordi Évole sigue realizando todas las entrevistas desde su casa, a través de videollamadas. En esta ocasión, también ha contado con la participación del director de cine Juan Antonio Bayona y del escritor Juan José Millás, así como el análisis de corresponsales españoles en China y Argentina.