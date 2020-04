La pandemia de coronavirus ha obligado a paralizar la actividad en, prácticamente, todo el mundo; y muchos artistas se han visto obligados a cancelar sus proyectos. Es el caso de Rosalía, que ha decidido no publicar un tema que iba a sacar en marzo por la situación que estamos viviendo.

"Mi plan era sacar una canción para bailar y super agresiva en marzo. Era una colaboración y tenía el vídeo y todo hecho. Pero paré todo porque dije 'esto no tiene ningún sentido en este contexto, ni por cómo me siento ahora mismo ni por cómo se siente la gente", ha explicado durante su entrevista con Jordi Évole.

En lugar de ello, nos ha contado, decidió centrarse "en terminar" una idea que tenía en la cabeza y de la que acabó resultando su tema 'Dolerme', de la que ha cantado unas estrofas en Lo de Évole. "Me dediqué dos semanas a terminar esta canción con un productor a distancia, intentando sacarla lo antes posible porque lo sentía de corazón".

Y, precisamente, componer y trabajar en nuevos ritmos es lo que está haciendo durante la cuarentena. Durante la entrevista ha asegurado que necesita "dedicarle unas siete horas diarias a escribir y a arreglar temas" porque si no, nota "que se aleja de las cosas" que le gustan.

En este sentido, ha apuntado que "hacer música es fundamental" para su "salud mental" porque si no lo hace, comienza a ponerse "triste". "Si no me muevo, si no bailo, si no canto, se me empieza a apagar la luz, yo lo noto", le ha confesado a Jordi Évole.

Rosalía ha explicado a Jordi Évole la razón por la que publicó en redes sociales la oración del 'padrenuestro': "Rezo a mi manera. Lo puse porque mi abuela, cuando yo era pequeña y me quedaba a dormir con ella, me lo rezaba siempre antes de dormirme".