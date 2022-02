"Muchas veces pienso, y creo que no soy racista, pero estoy convencido de que tengo comportamientos, no sé, que vosotros lo notáis y nosotros no sabemos que estamos siendo racistas. ¿Cuáles son esos comportamientos?", pregunta Jordi Évole a Morad, que le da varios ejemplos de casos racistas que él ha sufrido.

"Yo no puedo coger el metro. La gente se coge el bolso. Si me siento, se levanta la de al lado", explica el joven, que afirma que, incluso, le pueden llegar a parar por "seguir a una señora" cuando en realidad solo caminaba hasta su destino.