Morad El Khattouti El Horami, más conocido cómo MÓRAD, es el primer invitado de la nueva temporada de Lo de Évole. El artista habla sin pelos en la lengua de su vida. Por ejemplo, sobre cómo fueron sus inicios: "Cuando empecé a cantar no me querían dar cuentas los bancos de aquí. No sabía explicarme. Ellos no me entendían". También reflexiona sobre sus raíces.

Afirma que su país es Marruecos, aunque él ha nacido en España, porque no le han "querido ver español en ningún lado". Y añade: "Mis raíces son de allí". En esta línea, también habla de los valores que le inculcaron desde pequeño: "Pobre en dinero, pero no pobre en corazón, en valores, en mente... Es el dinero lo único que falta". Unas ideas que han hecho crecer a Morad hasta llegar a donde está: la música, el único elemento que le dio "motivación".

"Lo bueno que tiene mi música es que no tiene raza. Lo escucha un español, un marroquí y un latino y los tres juntos la bailan", considera el artista. Igual que en sus canciones, también se moja en temas como el racismo con Évole: "¿Tú quieres ser racista? Apáñatelas tu solo, mátate tu solo con el espejo. A ver donde llegas tu siendo racista". O como la inmigración. ¿Qué piensa cuando escucha palabras como 'mena'? Responde sin dudar: "Ya es una palabra mala, es un insulto . ¿Para qué? Para tapar toda la realidad".