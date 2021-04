Miguel Bosé cuenta a Jordi Évole los graves problemas de voz que ha sufrido derivados de problemas emocionales. El cantante, con poca voz, confiesa a Évole que ha llegado a estar sin nada. "¿Nadie supo nada de eso?", pregunta sorprendido el periodista a Bosé, que le responde tajante: "¿A quién quieres que me enseñe, Jordi, en ese estado? Ya sé que a la gente en España le gusta mucho compartirlo todo, las desgracias, los granos, las almorranas, las separaciones, los dolores... yo no"

"Jordi, ¿cuándo he hablado de mí? ¿Cuándo he hablado de mis amigos? ¿Cuándo la gente ha sabido que tú y yo teníamos una amistad? ¿Cuándo he vendido yo algo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre lo privado, mis parejas?", pregunta el cantante a Évole. Pero, ¿sus hijos se daban cuenta de lo que le pasaba? Bosé afirma que se comunicaba con ellos por mensajes escritos. "Era un ejercicio de humildad enorme", señala y cuenta cómo de repente volvió a recuperar su voz.

El día que Miguel Bosé decidió dejar las drogas

Miguel Bosé desvela a Jordi Évole su parte más oscura en la que se drogaba y fumaba y cómo logró salir de ello hace siete años al subirse a un escenario: "Estaba muy enganchado".