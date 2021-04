Miguel Bosé destaca a Jordi Évole que no ha sido muy social nunca, algo que sorprendente al periodista. "He sido salvaje, eso sí", reconoce el cantante al ver la sorpresa de Évole. Y es que Bosé afirma que ha tenido unos años en los que descubrió "la parte más oscura" de él: "Drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa".

Pero, ¿cómo empezó el cantante con esos vicios? Miguel Bosé confiesa que todo tuvo que ver por "un desamor": "Esa noche me tomé mi primera copa, me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo". "A partir de ahí solo conocí la luna, la noche y la parte oscura de Bosé y de Miguel", señala el cantante, que destaca que pensaba que drogándose era más creativo: "Las drogas son unos estados que utilizados bien dan mucho conocimiento y te dan puntualmente unas visiones de cosas que son interesantes, revolucionarias incluso. Pero cuando pasan a ser un consumo habitual, pierden ese sentido".

Miguel Bosé destaca que todo comenzó a finales de los años 80 hasta los años 90-91: "Me desperté un buen día y dije, 'se acabó'". Eso sí, el cantante afirma que tuvo "un placer" que era difícil de negar y que le costó cortar más tiempo: "De hecho, lo he dejado todo todo hace siete años". Y es que afirma que ha estado 20 años consumiendo: "Estaba muy enganchado". Puedes ver su confesión completa sobre las drogas en el vídeo principal de esta noticia.