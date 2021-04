Durante muchos años Miguel Bosé hizo campaña por un partido político en España de una manera clara, diáfana y sin ningún tipo de complejos. El artista cantaba en los mítines del PSOE para animar a sus votantes e, incluso, reivindicaba al partido en los platós de televisión como laSexta Noche, donde afirmaba que le gustaba el proyecto de Pedro Sánchez.

Ahora, el cantante se muestra con una opinión bien distinta y es que afirma que jamás volvería a votar al PSOE. "Igual el PSOE tampoco te llamaría para las campañas", afirma Évole. Pero, ¿con la edad Miguel Bosé se ha vuelto más conservador? "No, me he vuelto más lúcido", señala el cantante, que afirma que ya no existe la España y el proyecto por el que del apostó. Puedes ver su crítica completa al PSOE y a la política española en general en el vídeo principal de esta noticia.