Ricardo Darín charla con Jordi Évole sobre la crisis del coronavirus. Preguntado sobre si es "optimista", el actor afirma que no lo es pero que trata "de ser positivo, precisamente por no ser optimista": "Es muy difícil mencionar algo bueno, porque todo depende del color del cristal con que se mira. Y hay mucha gente que está sufriendo mucho, hay mucho dolor en todo esto y muchas pérdidas".

Darín cree que lo bueno que se puede ver con esta crisis es el contacto que hay entre las personas: "Charlamos largas horas. En España se suele decir mucho algo que yo siempre uso, que es que 'cuando llueve, nos mojamos todos'. Y ahora nos está lloviendo a todos".

"En algunos casos, quiero creer que puede llegar a servir como para tratar de ponerse en el lugar de los demás y de averiguar y entender quiénes somos, qué queremos, cómo nos gustaría ser y qué cosas deberíamos cambiar. Probablemente, podríamos anotar eso como un punto positivo", eso sí, "pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo con tanto dolor", reflexiona Darín.

El actor también señala que "es un momento histórico": "Me inquieta mucho que no detectemos exactamente qué es lo que está ocurriendo y también me inquieta muchísimo no poder ayudar más". "Hay una profunda desigualdad en el mundo y en este caso lo vamos a sentir en forma muy dolorosa. Hay mucha gente que no va a cambiar", destaca Darín, quien critica que "la acumulación de la riqueza se va a seguir produciendo": "En este momento, aunque no lo podamos creer, hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto. Cuesta creerlo, pero es así".

Por otro lado, el conocido actor resalta que "estamos dependiendo mucho de los demás": "Dependemos de la generosidad del que te tira una mano, del que te cuenta un chiste, el que te hace sonreír un rato, el que te hace escuchar un tema musical que lo conmovió, el que tenga una reflexión que sea iluminada...". Por eso, afirma que "ese puede ser el agente modificador, el saber que estamos dependiendo de los demás": "Es un gran golpe al ego y toda vez que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno".

Otros momentos destacados

Jordi Évole también habla con el cantante Joaquín Sabina, quien explica cómo se encuentra tras su caída del escenario durante un concierto y manda un mensaje por el coronavirus: "Que nadie salga de casa, parece que es lo que está funcionando".

Además, la periodista Mercedes Milá destaca que en la crisis del coronavirus "vamos todos a ciegas" por lo que "nadie puede dar lecciones de nada": "Los que más pueden gritar y desesperarse son los que están cerca de los enfermos, los sanitarios".

Por otro lado, Mercedes Milá confiesa a Jordi Évole que tiene una "tentación enorme" de entrevistar al rey Felipe VI y preguntarle, entre otras cosas, "quién hizo el discurso que dio sobre el coronavirus y cómo aceptó darlo": "No me gustó nada".