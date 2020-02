"Voy a ver por dónde empiezo porque no me acabo de acostumbrar a esto": así comienza Lilo su charla a presos por accidentes de tráfico. "En mi casa pasó hace 30 meses y 27 días, era el día 3 de abril de 2017, lunes", explica Lilo, quien un día como otro cualquiera recibió la peor de las noticias, su hijo Edgar había tenido un accidente de moto.

"La hostia me la dieron cuando me dijeron que había fallecido", recuerda Lilo, quien explica cómo "Edgar, de tan solo 20 años, estaba tapado solo hasta el pecho, los brazos os tenía por fuera de las sábanas". "Era como si mi hijo no estuviera muerto, sino como todas la mañanas durmiendo cuando le despertaba, y lo intenté pero no reaccionó", detalla.

Ahora, Lilo da charlas en prisión a personas que han cometido un tipo de delito parecido al que terminó con la vida de su hijo. "Vosotros estáis aquí porque habéis tenido un fallo o un error, pero cuando salgáis volveréis a tener otra oportunidad", destaca tajante Lilo. "Por eso, os pido ayuda para evitar que haya violencia vial", concluye.

El programa entrevistó a un joven en prisión después de haber sido condenado a siete meses por conducir en varias ocasiones sin carnet. "Mi padre me avisó un montón de veces y me quitó varios coches, pero yo como era cabezón me compraba otro", relata a Évole, a quien además asegura que no es un delincuente: "No he hecho nada grave". El periodista responde de forma tajante a esta consideración.