Jordi Évole habla con un joven que, con 22 años, está en la cárcel por primera vez tras haber conducido en siete ocasiones sin carnet de conducir. "Mi padre me avisó un montón de veces y me quitó varios coches, pero yo, como era cabezón, cogía otro", recuerda el joven desde su celda.

Eso sí, afirma que no es ningún "delincuente": "Es un delito, pero no he hecho nada muy grave". Una comentario al que Évole responde tajante: "Las consecuencias podían haber sido muy graves".

El joven recuerda cómo fue el día que entró en la cárcel: "Me pude despedir de mi familia pero no quise hacerlo, decidí un día coger mi ropa, la dejé en casa de mis padres y me presenté en la cárcel con mi tío".

"No me despedí de mis padres y mi madre, según me contaron mis hermanos, empezó a llorar", recuerda el chico, quien afirma que él mismo se lo buscó por conducir sin carnet.

Sobre su vida en la cárcel, afirma que pasa "casi las 24 horas en la celda": "Alguna vez salgo al patio a despejarme, pero ya no tengo ganas de relacionarme con nadie, te sientes solo".

"Es como en una burbuja, me paso todo el día durmiendo, aquí no tengo vida, esto es un cementerio de vivos", reflexiona.

Lilo perdió a su hijo de 22 años en un accidente de tráfico mortal. La furgoneta que le mató, la conducía un hombre que dio positivo en cannabis y cocaína. Ahora, Lilo da charlas en prisión a personas que han cometido este tipo de delito.

Su marido provocó un accidente de tráfico en el que murió un hombre. Ahora, a punto de conseguir un permiso en libertad, Elena habla con Jordi Évole: "Quitar una vida por un maldito vaso a mayores es lo que no me parece justo".

"Me llevaron a comisaría y llegó la pareja de la chica, puedo decir que nunca he escuchado a nadie llorar de dolor de esa manera": recuerda un joven sobre cómo cometer el error de conducir borracho cambiaría su vida y la de muchas personas para siempre.