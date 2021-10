Iván Redondo analiza en Lo de Évole las estrategias electorales: "Si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería con la que se puede jugar más en campaña electoral es el miedo. La segunda sería el rechazo y la tercera, la esperanza". Pero, ¿el PSOE jugó con el miedo a Vox para ganar las elecciones? ¿Colocaron el miedo en el marco del votante de izquierdas, el miedo a VOX para que les votasen en ustedes?

"No", afirma tajante el exasesor de Pedro Sánchez, que afirma que "la campaña del 28 de abril se gana con el mensaje 'La España que quieres'". Pero esta respuesta no sirve a Jordi Évole, que le repregunta: "Yo estoy convencido que usted sabe que si usted salía a la calle en esa campaña, ese eslogan que usted me acaba de recordar, no se lo hubiese repetido ni un ciudadano. Y en cambio, la idea de voy a votar en estas elecciones al PSOE para que no gane o no salga Vox, estoy convencido que ahí podría haber mucho más acuerdo entre mucha de la gente que les votó".

"Bueno, te diré una cosa, no estoy de acuerdo", destaca Redondo a Évole, que insiste: "Ustedes convocaron elecciones cinco días después del acto de la Plaza Colón, en la que se evidenció la fuerza que podía tener la derecha en España, y en este caso, una derecha muy escorada hacia los posicionamientos de Vox". Pero, ¿ por qué en esa campaña electoral Pedro Sánchez no quiso ir al debate de Televisión Española porque no estaba Vox? Puedes ver en el vídeo de arriba el debate completo entre ambos, donde Redondo detalla que existen "tres Españas".

"Esto nunca se ha contando"

