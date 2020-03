Como millones de españoles, Jordi Évole, periodista y presentador de Lo de Évole, se ha aislado en su casa después de que el Gobierno de España decretase el estado de alarma como medida para combatir el coronavirus.

También, como otros tantos ciudadanos, vio en televisión el discurso que ofreció Felipe VI, en el que hizo un llamamiento a la unidad como elemento clave para ganarle la batalla a una epidemia que está arrasando todo el planeta.

Sin embargo, durante la intervención del monarca, Évole comenzó a leer las informaciones del escándalo sobre las presuntas irregularidades financieras que afectan al rey emérito, Juan Carlos I, y al propio Felipe de Borbón, a las cuales no hizo mención en ningún momento durante su comparecencia.

Según publicó el diario ‘The Telegraph’, Felipe VI aparecía como beneficiario de la fundación que habría recibido los 100 millones del rey de Arabia. Antes de finalizar su declaración institucional, Évole se apartó de la pantalla para grabar desde su balcón la sonora cacerolada que se celebraba en ese momento contra el monarca.

Otros momentos destacados

Por otro lado, el papa Francisco destaca que tiene esperanza en que la crisis por coronavirus"enseñe" a los "pueblos para revisar sus vidas": "Vamos a salir mejores. Menos, por supuesto, muchos quedarán en el camino y será duro, pero tengo fe".

"En una situación como la crisis por coronavirus, ¿se pueden tener crisis de fe?, ¿hasta un papa puede poner en duda la existencia de Dios?", pregunta Jordi Évole al papa Francisco.

El papa confiesa que, aunque en este momento no, en su vida sí recuerda haber tenido sus "dudas de fe": "He tenido mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios. Pero nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino, el más seguro, el concreto.Y eso nos hace bien a todos".

Por otro lado, Charo Torres cuenta a Jordi Évole el auténtico caos que han sufrido en los supermercados con las actitudes de algunas personas. Desde los que compraban como "si fuera el fin del mundo" hasta los que se toman el coronavirus "a cachondeo": "Nos tosen o estornudan encima".

Mari Carmen, limpiadora, lamenta el poco reconocimiento que se le está dando a las personas que se encargan de limpiar y desinfectar las zonas públicas para frenar el contagio por coronavirus: "Estamos a la sombra y tenemos el mismo riesgo al limpiar una habitación infectada por coronavirus".