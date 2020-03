"Yo tengo esperanza en la humanidad, tengo esperanza en los hombres y en las mujeres de esta humanidad, tengo esperanza en los pueblos. Tengo mucha esperanza. Pueblos que van a tomar de esta crisis enseñanza para revisar sus vidas. Vamos a salir mejores. Menos, por supuesto, muchos quedarán en el camino y será duro. Pero tengo fe, vamos a salir mejores", reflexiona el papa Francisco en Lo de Évole sobre el coronavirus.

Jordi Évole cuenta al papa cómo "muchas empresas están despidiendo a muchísimos trabajadores" por la crisis del coronavirus, algo que no gusta nada al pontífice, quien destaca que "las soluciones concretas las tiene que buscar cada uno en cada situación, pero ciertamente, 'el sálvese quien pueda no es solución'".

Por ello, el papa pide a los empresarios que no despidas a sus trabajadores: "Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora".

Por otro lado, en una situación como la crisis por coronavirus, Jordi Évole pregunta al papa si "se pueden tener crisis de fe"; "¿Hasta un papa puede poner en duda la existencia de Dios?".

El papa confiesa que, aunque en este momento no, en su vida sí recuerda haber tenido sus "dudas de fe": "He tenido mis crisis de fe y las he resuelto por la gracia de Dios. Pero nadie se salva del camino común de la gente, que es el mejor camino, el más seguro, el concreto.Y eso nos hace bien a todos".

Otros momentos destacados

Además, Jordi Évole escucha el discurso de Felipe VI sobre la lucha de España contra el coronavirus. En este vídeo puedes ver su reacción.

¿Conseguirá ganar más poder el populismo con la crisis del coronavirus, ¿terminaremos siendo una sociedad más racista y territorial? Los filósofos Daniel Innerarity y Marina Garcés reflexionan sobre el futuro de la sociedad con Jordi Évole.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, fue uno de los primeros españoles en dar positivo por coronavirus en el fútbol europeo. Ahora, junto a su mujer, Lorena Bernal, cuenta cómo ha sido todo el proceso: "No podía callarme y poner a tanta gente en riesgo".

Por su parte, el cantante Alfred manda un mensaje a todos los que se saltan la cuarentena: "Aunque seamos jóvenes, podemos pegar el coronavirus a una persona mayor o que tenga problemas graves de salud y hacerles empeorar. Hay que quedarse en casa". Además, el joven realiza una emocionante actuación cantando 'El lado más bestia de la vida' durante la crisis por coronavirus.

Charo Torres cuenta a Jordi Évole el auténtico caos que han sufrido en los supermercadoscon las actitudes de algunas personas. Desde los que compraban como "si fuera el fin del mundo" hasta los que se toman el coronavirus "a cachondeo". "Algunos se toman el coronavirus a cachondeo y nos tosen o estornudan en la cara", recuerda.

Oti es camionera y, como ella, muchos de sus compañeros se sienten "abandonados" durante la crisis por coronavirus: "Lo damos todo y no recibimos nada. Quieren que los supermercados tengan de todo pero nosotros no tenemos de nada".