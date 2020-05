Jordi Évole se traslada hasta el despacho del narcotraficante Marcial Dorado para entrevistarle durante su permiso en la cárcel.

El narco admite que ha estado a punto de anular la entrevista una horas antes: "Le he dado la palabra de hacer la entrevista, pero no me gusta darlas, siempre he pensado que nos han perjudicado".

Por su parte, Évole confiesa que tampoco estaba convencido de que fuera a hacerse porque, como el propio Dorado le había dicho, a última hora la podría anular.