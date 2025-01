Lolita reconoce haber perdonado varias infidelidades en su vida: "La herida queda..."

Jordi Évole pregunta a Lolita si su madre, Lola Flores, tenía una relación abierta con su padre, El Pescaílla: "No, era de respeto", cuenta. De hecho, ella reconoce que tampoco podría tener una relación de estas características. "No me entra que cada uno se acueste con otras personas, luego lo comentemos y nos riamos". No, se muestra tajante.

Eso lo considera infidelidades. En este vídeo, la cantante se sincera sobre las infidelidades que ha sufrido a lo largo de su vida y que han sido varias. "Una se puede perdonar, porque la tentación está ahí. De hecho yo las he perdonado", cuenta, aunque no lleva bien que sean "reincidentes", ni el "ojo por ojo, diente por diente".

En este vídeo reconoce que ha sufrido varias a lo largo de su vida y que le "ha costado perdonarlas". "La herida queda", asegura.