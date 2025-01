"No me gusta follar por follar": Lolita habla con Jordi Évole sobre su vida sexual

"Me gusta hacer el sexo y soy activa, pero no soy de salir a buscar. Nunca he sido así", reconoce a Jordi Évole, a quien le cuenta que no necesita "follar por follar" porque ella es más de sentir. "He tenido muy buena cama", confiesa.

"Cuando una va cumpliendo años, ¿el sexo qué papel juega en su vida?", pregunta Jordi Évole a Lolita, quien no puede evitar echarse a reír. Aunque ahora no tiene pareja, "ni amante" y, por lo tanto, no mantiene relaciones sexuales, a pesar de que es una "mujer sexual y sensual". "He tenido muy buena cama", confiesa, y está convencida de que "cuando tenga que llegar, llegará". Pero que no le corre prisa, porque ahora no está por la labor.

"Me gusta hacer el sexo y soy activa, pero no soy de salir a buscar. Nunca he sido así", confiesa. Tampoco de juguetes eróticos y, cuando el presentador del programa le pregunta si tiene el satisfyer, ella confiesa que se lo regalaron, pero que lo volvió a regalar porque necesita "tocar y besar". "No me gusta el plástico", afirma, y se conforma con el "onanismo", con su "piel y su olor".

