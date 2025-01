Lolita habla en 'Lo de Évole' sobre su vida sexual estando sin pareja: "No me gusta follar por follar"

La artista ha reflexionado sobre la sexualidad con Jordi Évole y ha reconocido que, a sus 66 años, sigue siendo "activa". "Si no tengo sexo ahora es porque no tengo ni pareja ni amante", afirma.

"El sexo... Bueno, ahora mismo no tengo, porque no tengo ni pareja ni amante. Todavía soy una mujer, y me gusta hacer el sexo. Soy activa", ha relatado a Jordi Évole en su programa en laSexta.

Porque Lolita tiene clara una cosa: "No me hace falta tener un amante, o tener que hacer el amor. No me gusta ir a follar por follar. No, no me gusta".