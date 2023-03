"Yo creo que si hacemos una encuesta entre los españoles y les preguntamos qué debió hacer 'El Bola' en su época de máximo esplendor, habría un alto porcentaje que diría que seguro que se metía y bebía", comenta Jordi Évole, algo que se le aleja de la realidad, ya que, tal y como defiende Juan José Ballesta siempre ha tenido "las cosas claras" y fue "un padre muy joven que quería ser un buen referente" para su hijo.

"He visto a mucha gente ponerse hasta el culo y ofrecerme, pero yo tenía las cosas claras. Lo primero, porque lo he vivido en mi familia con mi tío. Mi tío fue toxicómano y murió de la droga, y lo pasamos muy mal todos", recuerda, al tiempo que señala que, además, se ha criado "en un barrio con mucha droga" y ha visto "a muchos amigos perderse", por lo que siempre ha "tenido muy claro que ese tema no se toca".

Además, Ballesta afirma que en la actualidad tampoco bebe alcohol y explica en el vídeo principal que acompaña a esta noticia el motivo. "Yo voy con mi Fanta de naranja, mis pepitos de chocolate y mis chuches", expresa.