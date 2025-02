Jordi Évole, a Pepe Mujica: "¿Sabe que su casa aparece en Google Maps?"

La casa de Pepe Mujica, su chacra, aparece en aplicación Google Maps, un detalle que Jordi Évole hace llegar al expresidente de Uruguay. "Cuando esa gente coloca algo en el mapa es porque tiene interés", bromea el periodista, algo a lo que Mujica responde: "Le sacan jugo al ladrillo. Es el mundo en el que vivimos".

Acto seguido, Mujica comparte un pensamiento sobre "el mundo en el que vivimos". "Estamos construyendo una civilización de gente que se autoexplota. Ahora el motor del mercado del consumismo es gente a la que hay que presentar novedades constantemente para que esté consumiendo. La gente gasta la mayor parte de su vida en conseguir los recursos económicos para hacer frente a ese consumo que siempre aumenta y que no puede tener", afirma.

Pepe asegura que estas decisiones "no son de cabeza, son de tripas". "Lo más hermoso de la vida es el tiempo perdido, el tiempo que gastas con los amigos, el tiempo que gastas para nada, para vivir. Hay que ser eficiente. El consumo es psicólogo, es pastillas, para dormir... No he ido al psicólogo ni pastillas para dormir, me canso para dormir. Tengo una bicicleta con la que ando y ya está", explica.