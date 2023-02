¿Ha cambiado la posición ideológica y política de Macarena Olona desde su salida de Vox? Jordi Évole le recuerda las duras palabras que pronunció en un mitin hace un año e incide en el cambio de tono que ahora muestra con respecto al problema migratorio.

A pesar de que Évole se sorprenda de que no vea autocrítica en su actitud acerca de lo que entonces aseguraba, Olona se reafirma en lo que dijo, pero puntualiza. "Hay culturas que son incompatibles con nuestros valores y tenemos el deber de combatirlas. Lo que no cabe es hacer un señalamiento por razones religiosas como elemento que esté detrás de estas culturas, porque no todos los musulmanes consideran que haya que colgar a un homosexual si se conoce su condición sexual", explica.

"Quien pretenda escuchar de mí una enmienda a la totalidad de lo que han sido mis tres años al servicio de los españoles se está confundiendo y eso es lo que pretenden quienes dicen que he cambiado, que soy una traidora", asegura ante el periodista, quien le pregunta si va a volver a la política.

"Estoy a disposición de los españoles", afirma, y asegura que ha rechazado alguna que otra propuesta. "Te voy a decir algo que no he dicho y voy a comprometer mi palabra: si yo vuelvo a la política activa será porque pienso que puedo ocupar un espacio que sea necesario para asegurar la gobernabilidad de este país y será por Granada o no será", confiesa.

"¿Usted se ve encabezando una nueva formación con unas nuevas siglas?", pregunta Évole. La respuesta de Olona hace que el periodista se apueste una cena a que concurrirá a las próximas elecciones. "Le veo hechuras de lideresa".