Jordi Évole anuncia el regreso de Lo de Évole a laSexta al ritmo de Mecano: "Ojalá vea esto Nacho Cano"

Acompañado de un coro, Jordi Évole da la bienvenida al año nuevo anunciando el regreso de Lo de Évole al ritmo de 'Un año más' de Mecano. Muy pronto, nueva temporada en laSexta.

"Lololó, lololó, lolololó, lololó", cantan a conjunto el coro que dirige Jordi Évole en esta promoción de la nueva temporada de Lo de Évole, que llegará a laSexta muy pronto con su séptima temporada.

El presentador ejerce de director de orquesta modulando las voces al son de 'Un año más' de Mecano, como puede verse y escucharse en el vídeo sobre estas líneas.

"Ojalá vea esto Nacho Cano", comenta Évole emocionado pocas horas antes de que el 2025 llegue a su fin y con la alegría de saber que el programa de laSexta volverá muy pronto a nuestras pantallas.

La última temporada de Lo de Évole, la mejor de los últimos cuatro años

Lo de Évole, con un 8,8% de cuota y cerca de 1,2 millones de seguidores de media, finalizó su temporada el pasado mes de marzo (con un especial con Ricky Rubio que se emitió en julio). Repitió por sexto curso consecutivo como el programa más visto de la temporada en laSexta y lo hizo con un fuerte crecimiento: sumó +1,2 puntos y casi 100.000 espectadores.

Además, obtuvo su mejor dato de las últimas 4 temporadas, desde la 20-21 logrando una media de 2,8 millones de espectadores únicos en cada entrega. Sus entregas con Rufián (1.537.000 y 11,3%), Juan y Medio (1.449.000 y 10,7%), Pepe Mujica (1.383.000 y 10,3%) y Rufíán 2ª parte (1.363.000 y 11,7%) se situaron, además, en el top 10 de lo más visto esta temporada en la cadena.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.