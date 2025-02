"Tenéis que hablar": la reacción de Jordi Évole tras reconocer Juan y Medio que piensa en Lolita al decir que le pesa no haberse comprometido

Sobre el amor y el compromiso hablaron largo y tendido Jordi Évole y Juan y Medio en esta primera entrega de la actual temporada de 'Lo de Évole'. El mítico presentador, que fue pareja de Lolita, hacía entonces una revelación que llamó la atención de su entrevistador, y más, después de haber hablado con quien fue su novia. "Tú sabes que yo esta temporada he estado también con Lolita y... bueno, me dio la sensación de que con ella hubieras tenido una larga vida", aseguraba Évole después de que Juan y Medio le contara que se arrepentía de no haberse comprometido a largo plazo con alguien.

"Me tendría que haber sentado con esa persona a preparar un modo de vida en común. Me pesa, porque con el paso de los años me doy cuenta de que el fallo no está en ellas, sino en mí. Ellas son maravillosas y yo no sé qué espero de la vida que no hice caso a esa situación en ese momento. Con eso me acuesto muchos días. Con ese sentimiento de desolación de haber defraudado a la persona que adoras", reflexionaba con tristeza.

Évole no pudo dejar de preguntarle directamente por la hija de Lola Flores. "¿Piensas en ella cuando me dices esto?", quería saber. "Pienso también en ella. No te estaba hablando de nadie en concreto, pero ella podría ser esa persona", especificaba él, para después deshacerse en halagos con Lolita: "Es la bondad personificada. Es la coherencia, el sentido del humor, la feminidad... es una maravilla de persona", reconocía.

"Yo creo que tendríais que hablar, ¿eh?", le recomendaba Jordi Évole. A Juan se le escapaba la sonrisa: "Pues, a lo mejor, no descartamos. Esperamos tener una vida un poquito más larga y que confluyan nuestros caminos y seguir en compañía. No tiene que llevar una carga añadida", sentenciaba.