El lamento de Gabriel Rufián ante Jordi Évole: "Ahora está de moda ser facha, racista y machista"

Gabriel Rufián pronostica -y lamenta- que en el futuro "vendrá un ciclo de derecha y ultraderecha". "Creo que tenemos que intentar que ser facha vuelva a dar vergüenza y para esto, tiene que pasar un tiempo", reflexiona con Jordi Évole en esta entrevista de 'Lo de Évole'.

El portavoz de ERC afirma que "hoy en día está de moda ser facha y racista". "Antes molaba tocar la guitarra y hacer discursos marxistas y ahora lo que mola es ser xenófobo y machista", lamenta, para después asegurar que eso es algo "chungo y jodido". "No es tan difícil desactivar a un racista o a un homófobo", opina por el contrario Évole.

Rufián ya tiene una hoja de ruta para lograrlo: "Lo primero que tienes que decirle a esta gente que se vanagloria de ser valiente es que no lo es, que ir en contra del robagallinas y el chaval que ha llegado en un cayuco es de cobardes; y dos, que no son patriotas, porque no es de patriotas odiar a la mitad de tu país".

"Vox, Aliança Catalana e incluso según qué espacio de la derecha catalana independentista odian a parte de su país, lo excluyen. Eso no es de ser patriota. ¿Tú cómo eres patriota excluyendo a esta gente? Es tu gente", reflexiona el político.