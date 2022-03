Jordi Évole rescata alguna de las notas que Felipe González escribía en sus archivos. Una de las notas que más sorprende a Évole es del 1989, antes de una campaña que decía: "No puedo pensar que de esta actividad solo te saque la edad o la derrota total, pero necesito vivir. Querría alejarme de los despachos".

"Tampoco hay que exagerar", dice ahora Felipe González escuchando lo que escribió cuando era presidente de España. "La política es bastante inhumana, porque es siempre una obra inacabada", asegura González. Puedes escuchar la reflexión completa de Felipe González en el vídeo superior de la noticia.

"No importa cuántas veces ganes las elecciones, cuántos años lleves en el Gobierno", comenta el socialista. "Cuando crees que has acabado una tarea, llega otra. Cuando alguien planta una lechuga, llega un momento que ha cortado la lechuga y se la puede comer. Eso en la política no existe, y es una sensación muy agobiante", sentencia Felipe González.