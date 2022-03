A sus 80 años recién cumplidos, y cuatro décadas después de llegar a la presidencia del Gobierno, Felipe González charla con Jordi Évole el próximo domingo a las 21:25 para repasar su trayectoria política y los principales temas de la actualidad nacional e internacional.

Como no podía ser de otro modo, el ex presidente también ha hecho su análisis de la guerra en Ucrania, un conflicto que define como "un horror de otra época que cambiará el mundo" y para el que no augura una solución sencilla, ni rápida: "Incluso si la guerra termina pronto, el conflicto va a durar mucho tiempo", comenta un González que no se corta a la hora de usar calificativos para Vladimir Putin, del que dice que "se parece más a Hitler que a Stalin".

En su entrevista para 'Lo de Évole', Felipe González también habla en clave nacional y aborda asuntos como los escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos o la figura de Isabel Díaz Ayuso: "Me la imagino en uno de estos consejos de la OTAN sobre la crisis de Ucrania y me cuesta encajarla", comenta el expresidente, que también reflexiona con Évole de aspectos más íntimos como su labor como padre.

La relación entre Felipe González y el rey Juan Carlos

En su entrevista con Évole, cuyo avance puedes ver en este vídeo, Felipe González también cuenta algunos episodios desconocidos que vivió cuando era presidente del Gobierno y que están relacionados con el estilo de vida del actual rey emérito.