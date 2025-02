Évole estalla ante los ataques de Miguel Ángel Rodríguez a una víctima del COVID: "Mayte ha pasado muy mala noche"

"A mí no me parece que sea un error. A mí me parece algo más que un error". Así ha condenado Jordi Évole el intento de Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R., de "calumniar a una víctima, a la hija de una de las fallecidas en las residencias de la Comunidad de Madrid", después de que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso cuestionase la autenticidad de su testimonio, recogido en el último programa de Lo de Évole. Un bulo que posteriormente se ha visto obligado a rectificar.

"No quiero ponerle ningún calificativo porque a todos se nos pasan calificativos por la cabeza y prefiero que cada uno ponga el suyo", ha aseverado al respecto el periodista en declaraciones a 'Antena 3' este lunes, donde ha afeado la "ocurrencia" del "director del gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un cargo que es el que está al lado de la presidenta de la Comunidad de Madrid día a día, jornada a jornada", de poner en duda que la entrevistada "fuera ni siquiera la hija de una víctima".

"Eso de entrada ya para nosotros es un descrédito absoluto", ha subrayado Évole, que ha recriminado que "sin tener la información, sin haberlo comprobado", Rodríguez se lanzara a decir "públicamente que esa persona igual no es la persona que dice". "No sé a qué nivel se está llevando la política en este país", ha lamentado el presentador.

"Me ahorro los calificativos", insiste Évole, quien además ha denunciado que, por culpa de las mentiras de M.Á.R., "Mayte, que es la hija de esa señora fallecida en una residencia de la Comunidad de Madrid, ha pasado muy mala noche" y "ha estado muy tocada por lo que ayer publicó Miguel Ángel Rodríguez en las redes". "Que tú contestes a eso diciendo 'disculpen, ha sido un error', me parece tremendo", ha sentenciado.