El duro testimonio de una mujer que perdió a su madre tras contraer covid en una residencia de Madrid: "Fue una muerte en condiciones indignas"

Maite cuenta en Lo de Évole que su madre, de 88 años, se encontraba en una residencia de Madrid cuanto estalló la pandemia por covid. Esta mujer relata la "pesadilla" que vivió después de que se tomase la decisión de cerrar estos centros.

"La última vez que la vi fue el sábado anterior al día del cierre. Fue un día normal, no se nos ocurrió pensar lo que ocurriría después", comienza explicando, destacando que, de haberlo sabido, su último día con ella habría sido distinto.

Tras esto, con el cierre de las residencias, Maite confiesa que conseguir información sobre su madre se convertía "en el momento agónico del día". "No te cogían el teléfono y cuando lo hacían el personal estaba nervioso. Era desalentador", asegura.

Sin embargo, lo peor llegó cuando la doctora le llamó para anunciarle que su madre había contraído covid, estaba con fiebre y no saturaba bien. "Cuando le preguntamos si la habían llevado al hospital, nos dijeron que no la podían llevar a ningún sitio", desvela, señalando que en ese momento no daba crédito a lo que estaba sucediendo. "No había respiradores y me consta que no había cuidados paliativos", denuncia.

"Con los protocolos de la vergüenza, lo que hizo la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, fue privar a los ancianos de recibir atención sanitaria", destaca.

Ahora, justo cuando se cumplen cinco años de la muerte de su madre, pide que esto no quede en el olvido. "Fue una muerte en condiciones indignas", lamenta, señalando que, como ella, murieron 7.290 personas.