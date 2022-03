El nombre de Megan Maxwell no es su nombre real, la conocida autora de novela erótica se llama María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro. En el programa de 'Lo de Évole' explica que el nombre de Megan lo lleva utilizando toda la vida.

Cuando le publicaron la primera novela le preguntaron que qué nombre quería poner y no lo dudo: Megan Maxwell. "En ese momento estaba escuchando a Maxwell, que es un cantante que me encanta y pensé 'Megan Maxwell'. Me encanta como queda", explica la famosa autora de novela erótica. En el vídeo superior puedes ver la historia completa sobre su nombre artístico y algunas de sus anécdotas más personales.