"He perdido mi vida": las lágrimas de una mujer con covid persistente ante Fernando Simón

Sandra no ha podido evitar las lágrimas ante Fernando Simón. La mujer, con covid persistente, ha afirmado que ha perdido su vida desde que hace casi cinco años contrajera el virus. "He perdido mi vida, en general. Mi vida activa", expresa.

"Hay el estigma de que muchas somos mujeres. En una edad pre o menopaúsica. He llegado a escuchar que es cosa de mi cabeza. Psicológicamente eso hace que no estés bien, que entres en un estado depresivo porque tu cuerpo no tira. Es complicado", cuenta.

Y es entonces cuando no puede contener las lágrimas: "He perdido mi vida. Mi vida activa, de volver a trabajar. De quedar con amigos o de dar una vuelta. Es que no es vida. Cada noche pienso que por la mañana 'ostras va a ser el día'... pero no lo es".