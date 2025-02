La defensa de Fernando Simón sobre la sanidad pública en España: "Da atención a todos sin mirar qué tienes, qué ganas o qué no ganas"

Fernando Simón ha sido claro sobre un posible futuro en el campo de la salud privada. El epidemiólogo, que ha estado con Jordi Évole, ha mostrado cero interés en, en España, dedicarse a alguna materia dentro de ese campo y hace además una defensa a ultranza de la sanidad pública en nuestro país.

"El mundo de la salud privada no me ha atraído mucho. No en España, con este sistema sanitario, con esta potencia y envergadura, que da atención a toda la población sin mirar qué tienes, qué ganas o qué no ganas. Incluso si no tienes la nacionalidad pero vives aquí te da servicio", cuenta.

E insiste: "Esto me da ganas de que el sistema público sea cada vez mejor, no que cada vez sea más débil para potenciar intereses económicos por encima del sanitario. Es un sistema sostenible, depende de lo que destinemos con nuestros impuestos. Si votamos a quien invierta ahí será bueno; si no, será malo".

"Aquí no entra el tema de la rentabilidad. No son razones fundamentales en la toma de decisiones", concluye Fernando Simón sobre este asunto.