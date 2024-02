Carlos Alsina no quería ser "creador de opinión" cuando empezó su carrera en el periodismo. Junto a Jordi Évole, reflexiona acerca de su programa y de lo que disfruta haciendo la segunda mitad del mismo, en el que hay más espacio para la cultura y el entretenimiento.

El presentador de 'Más de Uno' confiesa que le gustaría "trabajar menos los temas" para saber qué piensa en dichos temas. "A menudo la primera opinión sobre un tema no es la misma que cuando tengo que estudiármelo un poco. Me pasa a menudo", confiesa Alsina, que bromea sobre lo "agotador" que es ser "creador de opinión".

"Lo más divertido en la radio es lo que no tiene que ver con la actualidad. Cada vez me cuesta más. Casi nada me parece del todo nuevo y lo nuevo de verdad suele ser desagradable", añade Alsina, que lamenta que se hable tanto de política, lo cual le importa "relativamente".