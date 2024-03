Los 30 años de carrera de Camela no siempre han sido una maravilla en lo que a convivencia se refiere. Ángeles y Dioni charlan con Jordi Évole acerca de esas épocas en los que ambos "se rebotaban". "Yo si a ella la veía enfadada no le daba más vueltas", comenta Dioni, con Ángeles preguntándose en alguna ocasión "qué le pasa ahora a este hombre".

"Hay días que me levanto que no me aguanto ni a mí mismo", reconoce Dioni, algo que celebra Ángeles, que explica que muchas veces chocan por "diferencias de opiniones".

Además, hablan de la diferencia entre ambos a la hora de afrontar la notoriedad pública, con Dioni apostando por tener una relación más abierta allá donde va y "pasarlo bien". "Es lo que mayor alegría me da", afirma el artista.