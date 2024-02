En el año 1999, Telefónica compró Onda Cero, un movimiento que afectó a Carlos Alsina. El nuevo equipo directivo que entró en la empresa decidió que Alsina, que entonces presentaba el informativo matinal 'Al Día', pasase a hacer un programa de reportajes de actualidad que se emitía los sábados a las 00:00 horas.

"¿Por qué te defenestraron?", pregunta Évole, a lo que Alsina responde: "Pregúntaselo a quien me defenestró". "Supongo que hacía un informativo que no les gustaba o que no le gustaba la crítica al poder", lamenta. Évole recuerda que era Aznar quien entonces estaba en el poder, a lo que Alsina añade: "Y era Telefónica la propietaria de la cadena".

Ese año también se despidió a Julia Otero y se movió a Concha García Campoy, que pasó de 'La Brújula' a hacer un programa los domingos. "No les gusté", sentencia.